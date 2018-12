REGIONE - La decisione è stata presa vista la concomitanza dei funerali che si svolgeranno nelle prossime ore

La presidenza del Consiglio regionale ha deciso di rinviare la giornata per la Pace dopo la tragedia di Corinaldo che ha visto spezzarsi le vite di cinque giovanissimi e di una mamma.

La decisione è stata presa vista la concomitanza dei funerali che si svolgeranno nelle prossime ore. Rinnovata la vicinanza, la solidarietà e l’impegno affinchè tragedie simili non abbiamo più a ripetersi

Rinviata, dunque, la giornata per la Pace in programma per domani mattina alla Mole di Ancona, che avrebbe visto la partecipazione di numerose scuole delle Marche. “In questo momento – sottolinea il presidente Antonio Mastrovincenzo – intendiamo partecipare con il silenzio al dolore delle famiglie. Nel giorno dell’ultimo saluto ai loro cari rinnoviamo vicinanza, solidarietà e l’impegno ad attivare tutti gli interventi possibili affinchè tragedie come questa non abbiano più a ripetersi”.