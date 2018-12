Artigianelli, lunedì la cerimonia di consegna delle qualifiche

FERMO - Saranno 40 gli alunni in totale che riceveranno i titoli. Inoltre saranno consegnate 3 targhe di riconoscimento ad ex allievi che si sono distinti nel mondo dell’imprenditoria della nostra provincia

Lunedì 17 dicembre, alle ore 21 al Centro Formazione Professionale Artigianelli di Fermo (via don Ernesto Ricci 4/6) ci sarà la Consegna delle qualifiche per i corsi Operatore Impianti Termoidraulici e Operatore per la Riparazione dei Veicoli a Motore e la consegna dei diplomi professionali per il corso Tecnico Impianti Termoidraulici (primo diploma quadriennale della Regione Marche).

Saranno 40 gli alunni in totale che riceveranno i titoli. Inoltre saranno consegnate 3 targhe di riconoscimento ad ex allievi che si sono distinti nel mondo dell’imprenditoria della nostra provincia. Nell’occasione il Cfp Artigianelli, che vanta 70 anni di storia e tradizione, si apre agli amici e a tutti coloro che vorranno essere presenti.