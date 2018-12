SARNANO - L'inaugurazione, domani alle 11, avverrà alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, e del presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli

Il nuovo Centro per l’Infanzia “Bimbi a bordo” di Sarnano verrà inaugurato domani alle ore 11.

“La nuova opera – spiega il sindaco di Sarnano, Franco Ceregioli – va ad impreziosire la ricca dotazione di edifici scolastici realizzati a Sarnano nel post sisma: dopo la nuova scuola dell’infanzia, realizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e la nuova scuola media, realizzata dalla Andrea Bocelli Foundation e dalla Only The Brave Foundation, il nuovo centro per l’infanzia ubicato via Aldo Moro rappresenta il terzo edificio scolastico ricostruito dopo il terremoto del 2016 ed in attesa dell’ormai imminente inizio dei lavori della nuova scuola elementare, il cui cantiere è già stato consegnato alcuni giorni fa all’impresa aggiudicataria dell’appalto.

Il nuovo centro per l’infanzia è stato realizzato in appena 150 giorni con un costo complessivo di 260.000 euro, di cui 115.500 euro a carico della Regione Marche e 144.500 euro a carico della T.C.

Srl Top Costruzioni di Lettomanoppello (Pe), sponsor individuato dall’Amministrazione Comunale di Sarnano con apposito bando pubblico e che ha effettuato la realizzazione dell’opera; a tali costi si aggiungono quelli per la sistemazione delle aree circostanti la struttura, ammontanti a circa 30.000 euro, sostenuti dalla Regione Marche e dal Comune di Sarnano. L’inaugurazione avverrà alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, e del Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli.