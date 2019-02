POLITICA - Il segretario regionale punta ad avere "un partito forte e unito, con grande capacità innovativa, un luogo aperto, coraggioso e accogliente"

Si è tenuta a Chiaravalle l’assemblea regionale del Partito Democratico delle Marche, per proseguire la discussione ed il confronto ed, infine, procedere con la votazione degli organismi dirigenti. Su proposta del segretario Giovanni Gostoli è stata eletta per acclamazione la presidente dell’Assemblea regionale, Silvana Amati, ed è stata eletta unitariamente la proposta della tesoriera Paola Castricini.

Anche la proposta della Direzione regionale, che è l’organo di esecuzione più importante di indirizzo politico dell’assemblea regionale, ha avuto un riscontro positivo, sono stati tutti favorevoli ed un solo voto di astensione.

MEMBRI DELLA DIREZIONE REGIONALE

Agostini Luciano, Badiali Fabio, Berluti Giovanna, Bernacchia Loris, Biccirè Liliana, Carancini Romano, Comi Francesco, D’Erasmo Paolo, Di Pietro Stefano, Dini Mauro, Foglia Giulia, Foronchi Franca, Fulvi Rosetta, Giannini Sara, Lambertucci Teresa, Lodolini Emanuele, Loira Nicola, Luchetti Marco, Mancinelli Valeria, Mandolesi Francesca, Marcucci Manuela, Nobili Andrea, Petrini Paolo, Picardi Valeria, Piermarini Carla, Sabatini Patrizia, Sampaoli Giorgia, Scaramucci Federico, Sorge Margherita e Vimini Daniele.

A questi vanno aggiunti il segretario regionale Giovanni Gostoli, il tesoriere regionale Paola Castricini, l’organizzatore regionale Claudio Benigni, i segretari provinciali Matteo Terrani (Ascoli Piceno), Sabrina Sartini (Ancona), Fabiano Alessandrini (Fermo), Francesco Vitali (Macerata), il presidente di Regione Luca Ceriscioli, il capogruppo Pd in Regione Fabio Urbinati, i presidenti di Provincia Giuseppe Paolini (Pesaro-Urbino), Luigi Cerioni (Ancona), Sergio Fabiani (Ascoli Piceno), Moira Canigola (Fermo), il segretario dei Giovani Democratici Marche Silvio Gregorini.

INVITATI PERMANENTI

I consiglieri regionali, i parlamentari e i sindaci città capoluogo.

MEMBRI DELLA SEGRETERIA E DEI DIPARTIMENTI TEMATICI COMUNICATI

Segreteria: Fabiano Alessandrini (vicesegretario), Claudio Benigni (organizzatore), Paola Castricini (tesoriere) Michele Brisighelli (coordinatore segretario e dipartimenti), Valentina Galati, Alessandra Khadem, Valerio Lucciarini, Paolo Nicolai, Frida Paolella, Carlo Sforza, Monica Scaramucci, Gianfilippo Simoni.

Inoltre, entreranno a far parte della squadra la neo coordinatrice delle donne, due giovani democratici delle marche. Agli incontri saranno sempre invitati, come da statuto, i segretari provinciali Pd e il capogruppo Pd in Regione Marche.

DIPARTIMENTI TEMATICI

Annunciati pure i primi coordinatori regionali dei dipartimenti tematici: Rito Briglia (Formazione politica), Valentina Galati (Comunicazione e attivisti 2.0), Francesco Torriani (Agricoltura), Giancarlo Sagramola (Aree interne), Frida Paolella (Europa, internazionalizzazione e imprenditorialità), Valerio Lucciarini (Enti locali), Tommaso Fagioli (Giovani amministratori), Irene Manzi (Cultura), Paolo Nicolai (Imprese e competitività), Paolo Concetti (Marche food economy), Marcela Coman (Integrazione e nuova cittadinanza), Pietro Casalotto (Lavoro), Timoteo Tiberi (Scuola), Sandro Vallasciani (Casa), Ilaria Ramazzotti (Pari opportunità), Pierpaolo Bellucci (Agenda 2030 e Bes), Andrea Gonnella (Trasporti), Mario Antinori (Ricostruzione).

Sono ancora in fase di ascolto e valutazione, le proposte dei coordinatori per i dipartimenti: ambiente, parchi e riserve naturali, commercio, cooperazione, infrastrutture e viabilità, sanità, servizi pubblici locali, sicurezza, sport, università, welfare, turismo, legalità, diritti civili, caccia e pesca, famiglia e genitorialità.

“Sono entusiasta che l’obiettivo sia stato compiuto, cioè fare squadra per fare il Pd – ha commentato Gostoli -. Nelle Marche la rinascita può avvenire attraverso una profonda ricucitura delle fratture nella società marchigiana aperte dalla crisi economica più difficile della storia d’Italia e da quelle provocate dal sisma nel Centro Italia che è il più grande di sempre nelle Marche. Per fare ciò occorre un partito forte e unito, con grande capacità innovativa, un luogo aperto, coraggioso e accogliente e noi siamo a lavoro per ottenere questo risultato”.