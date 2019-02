FERMO - E’ possibile ricevere informazioni rivolgendosi allo sportello Punto Unico d’Accesso (PUA) dell’ATS XIX presso la sede, sita a Fermo in Piazzale Azzolino n.18, telefono 0734/603167 e presso il Centro Montessori – U. O. Disabili del Comune di Fermo al numero 0734/628782

“Sono stati approvati i criteri per l’attuazione degli interventi socio-assistenziali a favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l’anno scolastico 2018/2019 nonché i criteri di riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali.

Gli interventi previsti posti in essere dall’ente capofila – spiegano dal comune di Fermo – a favore degli alunni con disabilità sensoriale sono l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare. Si tratta di un’assistenza specialistica che deve essere fornita al singolo studente in ambito domiciliare. E ancora, sussidi e supporti all’autonomia. Si tratta di un contributo straordinario per l’acquisto di sussidi e supporti all’autonomia per esigenze individuali e strettamente legate all’attività didattica svolta a domicilio. A questi si aggiunga l’adattamento testi scolastici. Si tratta di un intervento di adattamento dei testi scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l’apprendimento e l’acquisizione di concetti, e la frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati. Si tratta di un contributo a rimborso del costo sostenuto per la retta necessaria alla frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.

E’ possibile ricevere informazioni rivolgendosi allo sportello Punto Unico d’Accesso (Pua) dell’Ats XIX presso la sede, sita a Fermo in Piazzale Azzolino 18, telefono 0734/603167 e presso il Centro Montessori – U. O. Disabili del Comune di Fermo al numero 0734/628782.

Tutta la documentazione ufficiale ed integrale può essere consultata e scaricata al seguente link: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilità#3391_Bandi-e-Riparti

mentre la modulistica viene pubblicata al seguente link: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilità#14303_Modulistica-da-presentare-agli-ATS-a.s.-2018/2019 e presso il sito www.ambitosociale19.it