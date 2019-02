MARCHE - Fino al 31 marzo le organizzazioni di volontariato di Protezione civile potranno presentare la domanda e accedere al percorso formativo

La Protezione Civile delle Marche aderisce alla campagna ‘io non rischio 2019’ per la diffusione della cultura di protezione civile, proseguendo l’attività volta a far crescere una matura consapevolezza dei rischi presenti sul territorio e a far conoscere le buone pratiche che ogni cittadino può seguire per ridurne gli effetti. La nona edizione della campagna si svolge il 12 e 13 ottobre 2019 in occasione della Giornata Internazionale per la riduzione dei disastri naturali promossa dalle Nazioni Unite.

Quest’anno la campagna, promossa da Anpas, INGV, Consorzio Reluis e Fondazione CIMA, insieme al Dipartimento della Protezione civile, si inserisce in un più ampio programma di iniziative nell’ambito del progetto della settimana nazionale della protezione civile: un’intera settimana nella quale tutte le componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, in collaborazione con le strutture territoriali di protezione civile, saranno chiamate a promuovere incontri e iniziative per far conoscere come è organizzato il sistema e quali sono le sue capacità, favorendo la conoscenza dei territori e dei rischi e l’approfondimento dei sistemi locali e dei piani comunali.

Dai prossimi giorni e fino al 31 marzo, le organizzazioni di volontariato di protezione civile che desiderano partecipare a ‘Io non rischio’ 2019 potranno presentare la propria candidatura alle strutture di protezione civile delle rispettive Regioni e Province Autonome, per accedere al percorso formativo che le preparerà all’appuntamento di ottobre. Potranno candidarsi sia le organizzazioni che hanno partecipato alle edizioni precedenti, sia quelle che vogliono impegnarsi per la prima volta.