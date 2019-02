FERMO - La presentazione ufficiale del Festival Made in Marche 2019 ricco di novità e l'intervista radiofonica ad Alberto Monachesi, responsabile organizzativo di Tipicità, che illustra il programma

di Nunzia Eleuteri

È l’Auditorium San Filippo Neri, nel centro storico di Fermo, ad aver ospitato, ieri sera, la presentazione del programma 2019 della 27esima edizione di Tipicità che quest’anno prevedrà il nuovo spazio dal nome molto esplicativo: “Grembo”.

“Il grembo è inteso come generatore di nuove idee – ha spiegato il direttore Angelo Serri – sarà una sezione specifica di Tipicità con personaggi illustri di fama nazionale che potranno aiutarci a guardare il futuro. Dalla scienza al giornalismo fino all’economia. Cerchiamo di attivare strategie per la crescita del territorio; uno spirito che abbiamo sempre avuto grazie anche ai partner di Tipicità che sono i tre atenei delle Marche.”.

Al responsabile organizzativo, Alberto Monachesi, l’onore di entrare nel vivo della presentazione del programma: “Quest’anno abbiamo voluto puntare su un percorso innovativo sotto tanti aspetti. La parte centrale del padiglione, come grembo, avrà due vasche con acqua, proprio come simbolo della vita, e da lì si svilupperanno le varie tematiche e settori. Abbiamo registrato una grande crescita della parte “bio” ma non mancheranno l’accademia di cucina, il padiglione Art&Genius, dove il saper fare resta sempre un punto di eccellenza, e il padiglione delle Experience (piccole realtà italiane e straniere con Creta come ospite dell’anno e l’Albania che ha, a sua volta, ospitato Tipicità nella settimana della cucina italiana nel mondo).”.

Il Festival “Made in Marche” non si può descrivere in un’ora quando il programma della tre giorni al Fermo Forum, dal 9 all’11 marzo p.v., prevede oltre 100 eventi: “Tipicità si moltiplica e sono molto contento – ha commentato il Sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, rivolgendosi ad una platea dalle grandi occasioni – non si limita alla città ma si estende, con il Gran tour, a tutta la Regione portando il nome di Fermo ovunque. Non posso che ringraziare il direttore per tutto ciò e anche per la bellissima l’idea del ‘grembo’ con cui abbiamo davvero fatto centro.”.

Soddisfatto anche il vice Sindaco, Francesco Trasatti, impegnato su più fronti per l’organizzazione di “Tipicità in the City”, appuntamento pensato per legare il periferico e attrezzato Fermo Forum al centro storico della città: “Tipicità in the city sta crescendo affianco a Tipicità – ha detto – Ci saranno concerti al teatro con degustazioni sia di sabato che di domenica ad ingresso gratuito. E all’Auditorium San Filippo avremo diversi spettacoli: tra questi anche quello di una delegazione greca. Ma lasciatemi sottolineare la possibilità di visitare i musei con una riduzione di prezzo per chi esibirà il biglietto di ingresso di Tipicità.”.

Non sono mancati gli interventi dei tantissimi rappresentanti istituzionali dei vari Comuni partner né sono mancate le testimonianze concrete degli imprenditori presenti. Tutti hanno ricevuto l’attestato di riconoscimento dal sindaco Calcinaro “per la collaborazione, lo spirito di squadra e l’impegno dimostrati nella valorizzazione del territorio marchigiano e delle sue risorse”.

L’Istituto alberghiero di Porto Sant’Elpidio ha infine curato la preparazione dell’aperitivo. E Tipicità ha dato ancora prova di come si possa davvero fare rete.

