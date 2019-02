Il giorno del Consiglio aperto sull’erosione: “Per la città è una questione di sopravvivenza”

PORTO SANT'ELPIDIO -Non c'è il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, l'assessore Cesetti assicura: "Nel bilancio 2020 ci saranno 4,5 milioni di euro per il primo stralcio funzionale delle scogliere emerse; per realizzare l'intervento completo guardiamo ai prossimi Fondi europei"

di Pierpaolo Pierleoni

E’ iniziato il Consiglio comunale aperto sull’erosione costiera a Porto Sant’Elpidio. Piena la sala conferenze di Villa Baruchello per la seduta, numerosa la presenza di concessionari di spiaggia ed associazioni di categoria. Non c’è il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, presenti gli assessori Fabrizio Cesetti, Angelo Sciapichetti e Moreno Pieroni, i consiglieri dell’Assemblea regionale Francesco Giacinti, Marzia Malaigia, Jessica Marcozzi e Peppe Giorgetti. A rappresentare la Provincia di Fermo il vicepresidente Stefano Pompozzi.



Ad aprire la seduta la presidente del Consiglio comunale Milena Sebastiani: “Una seduta aperta non è un fatto usuale nella nostra città, l’ultimo risale a 17 anni fa. Ringrazio i consiglieri di Fratelli d’Italia Andrea Putzu e Giorgio Marcotulli per averla proposta, l’abbiamo votata all’unanimità. E’ un problema determinante per Porto Sant’Elpidio, oggi siamo qui per chiedere con forza che si possa fermare con soluzioni definitive il processo erosivo”.

“Oggi parliamo di una questione che è diventata non solo importante, ma di sopravvivenza – le parole del sindaco Nazareno Franchellucci – Quella di oggi non è la seduta dei processi sommari, ma quella della presa d’atto di un problema serio di cui farsi carico. Partiamo dal 2004, quando inizia l’iter per la realizzazione delle così dette scogliere soffolte, interventi che non sono mai terminati in modo da dare a tutti modo di capirne il funzionamento. All’epoca era possibile pensare ad opere di questo tipo, oggi quel progetto è totalmente inapplicabile, avrebbe richiesto, ogni anno, rilevanti interventi di ripascimento e manutenzione. Altro problema è la burocrazia. Ci abbiamo messo due anni e mezzo per 20.000 metri cubi di ripascimento, senza poter attingere a materiali naturali dai fiumi, quando invece ne servirebbero 300.000 . Oggi vediamo enormi danni anche in zone che non erano mai state interessate dal problema erosione. Già nel 2014 chiedemmo di inserire la previsione di scogliere emerse nel Piano di difesa della costa. Tale previsione oggi è stata inserita nel nuovo Piano, non è un passaggio solo formale, ma determinante”.

Franchellucci mostra poi una foto del 1978 della spiaggia di Porto San Giorgio, in cui le onde arrivavano a ridosso delle abitazioni. “La scattò mio padre poco più di 40 anni fa – spiega il primo cittadino – Questa era la situazione. Sappiamo bene come sia Porto San Giorgio oggi, con una bellissima spiaggia ed un lungomare. Anche per questo spero che prima possibile possa arrivare l’unica soluzione, le scogliere emerse. L’iter è già avviato. C’è un accordo con il Comune, che si farà carico delle spese di progettazione preliminare ed individuazione del progettista per il primo stralcio”.

Tocca poi agli interventi dal pubblico. Parlano il titolare del villaggio vacanze La Risacca Alberto Monelli, l’avv. Enrica Ciarrocchi, l’avv. Erika Tama, legale dello stabilimento Pepenero, Mario Pezzola. Tocca a seguire ai rappresentanti di categoria. Maria Teresa Scriboni di Confcommercio Marche centrali è sintetica: “Ci vogliono le scogliere emerse, questo è l’unico grido che si leva dagli operatori. La risposta deve arrivare dalla Regione. Oggi è il tempo di dire che il tempo non c’è più. Meglio un no che un forse”. La portavoce di Cna balneatori Fermo Maria Teresa Silenzi sulla stessa linea: “L’unica vera soluzione sono le scogliere emerse, di fronte ad erosioni importanti serve salvaguardare la costa con interventi strutturali. Il piano di salvaguardia della costa complica la difesa delle zone costiere, anziché agevolarla”. Paolo Tappatà di Confartigianato evidenzia la disillusione dei balneari: “Discutiamo ancora dopo 5 anni di difesa della costa e barriere emerse. Abbiamo sentito troppe promesse elettorali ma senza risultati”.

Secondo il vicepresidente della Provincia Stefano Pompozzi, “è importante tutelare una delle poche località con la possibilità di incrementare il proprio dinamismo. Credo che la Regione ed in particolare il presidente Ceriscioli abbiano assunto un impegno serio e sono fiducioso”. Tocca ai consiglieri regionali. Francesco Giacinti del Pd ricorda: “In regione abbiamo progetti per 62 milioni di euro, la problematica ne richiederebbe più di 100. Per la difesa della costa riceviamo dal Governo 560.000 euro l’anno. Avevamo 9 milioni di euro che spettavano alle Marche di fondi per Italia sicura, che sono stati rastrellati per altre finalità. La tabella di marcia per l’approvazione del Piano della costa prevede l’esame di ben 1200 osservazioni. L’accordo tra Comune e Regione è chiaro: il Comune si fa carico della progettazione preliminare e la Regione finanzierà il primo stralcio funzionale delle scogliere emerse, per una somma intorno ai 4,5 milioni di euro. La giunta ha dato questa rassicurazione”.

Marzia Malaigia della Lega punta l’attenzione su “un cambio di rotta nelle normative, attualmente il Piano di difesa della costa non prevede interventi, se non innalzare le scogliere già esistenti. Abbiamo un Piano paesistico ambientale regionale che ha 30 anni e non consente scogliere emerse. Non si tratta solo di trovare i fondi, ma di procedure molto complesse che vanno snellite”. La consigliera di Forza Italia Jessica Marcozzi invita a rompere gli indugi: “Viviamo un’emergenza e non possiamo più andare avanti con soluzioni tampone. La Regione deve trovare le risorse per fermare l’erosione costiera”. Peppe Giorgini del Movimento 5 stelle non vede nel Piano di difesa della costa in approvazione la soluzione: “Ci troviamo a combattere ciò che abbiamo creato noi, sono state le opere antropiche a produrre danni, bloccando in primis il flusso di sedimenti dall’interno verso il mare. Serve adottare nuove tecnologie, nel mondo si realizzano porti in mezzo al mare e noi non riusciamo a proteggere le coste”.

E’ la volta della Giunta regionale. L’assessore al turismo Moreno Pieroni spera che “da questa seduta esca un impegno forte, ma anche un messaggio chiaro volto all’incentivazione di un turismo sostenibile”. L’assessore al bilancio Fabrizio Cesetti entra nel merito delle risorse: “La Regione in questa parte del territorio ha trasferito 7,9 milioni di euro. Non sono stati sufficienti nè risolutivi. Oggi l’intervento definitivo va dalla foce del Tenna a quella del Chienti, ci vogliono circa 30 milioni di euro e non li ha nessuno. Dobbiamo guardare ai fondi comunitari 2021-2027. Nel frattempo non stiamo fermi ed è questo il senso dell’inserimento delle scogliere nel Piano di difesa della costa. Al massimo dopo l’estate arriveremo all’approvazione definitiva. Realizzare un primo stralcio funzionale è un’idea intelligente. Significa che possiamo partire a breve e la Regione, per 4,5 milioni di euro, lo finanzierà. Queste risorse verranno previste nel bilancio di previsione 2020-22. Se arrivate prima ci sarà spazio anche per anticiparle”. Per l’assessore Sciapichetti “la difesa della costa oggi è una priorità nazionale. Il Piano di difesa ha richiesto tempi più lunghi, perchè si è scelto il metodo della condivisione, ascoltando categorie ed operatori”.

(Servizio in aggiornamento)