Sara Pichelli a Che tempo che fa: l’omaggio su Rai Uno alla disegnatrice premio Oscar

PORTO SANT'ELPIDIO - La disegnatrice di Porto Sant'Elpidio ha aperto la puntata in prima serata su Rai Uno, affiancata da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Ha aperto la puntata di ieri sera di Che tempo che fa, su Rai Uno, Sara Pichelli, la disegnatrice di Porto Sant’Elpidio che ha ideato il personaggio di Miles Morales, protagonista di “Spiderman un nuovo universo”, premiato con l’Oscar 2019 domenica scorsa come miglior film d’animazione.

Sara è comparsa al centro della scena, affiancata da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, in apertura di puntata, salutata dal caloroso applauso del pubblico in studio. “Un saluto speciale a Sara che col suo lavoro ha vinto quest’anno l’Oscar” l’ha introdotta il presentatore. Sara ha raccontata di aver vissuto la notte della premiazione in casa, ha spiegato che il personaggio nato dalla sua creatività, Miles Morales, è un ragazzo metà ispanico e metà afroamericano.

La comica ha rimarcato l’origine marchigiana dell’artista. “Magari nelle Marche c’è una scuola particolare di grafica”. “Sono di Porto Sant’Elpidio – ha risposto la Pichelli – C’è anche nelle Marche una scuola, ma io mi sono formata alla scuola internazionale di Comics a Roma dove oggi insegno”. “Sono curioso: hai la statuetta in casa?” le ha chiesto Fazio. “Purtroppo no, ce n’è un’unica copia. Però me l’hanno regalata i miei amici di studio, finta” ha risposto sorridendo Sara.

“Proprio un bell’inizio di puntata” il commento del presentatore congedandola. “Una ragazza giovane, che arriva dalle Marche, fa la scuola in Italia ed arriva a questi livelli… – il saluto finale della Littizzetto – Sei proprio figa, sono contenta, nella settimana della festa della donna”.

P.Pier.