PORTO SANT'ELPIDIO - Sul posto i sanitari della Croce verde Porto Sant'Elpidio, la polizia di Stato e i vigili del fuoco

Incidente, intorno alle 20,45, a Porto Sant’Elpidio. A scontrarsi, lungo la strada San Filippo, un’auto e una moto.

E a riportare la peggio è stato il centauro in sella alla due ruote. Sul posto i sanitari della Croce verde di Porto Sant’Elpidio, una pattuglia della polizia della questura di Fermo e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei due veicoli. I sanitari hanno soccorso il motociclista per poi trasferirlo all’ospedale di Civitanova Marche. Le sue condizioni, seppur attenzionate dai sanitari, non sembrano fortunatamente gravi.