Comune, la soddisfazione della Cisl: “Firmato l’accordo sul fondo del personale e il regolamento per le progressioni economiche”

SANT'ELPIDIO A MARE - "Con l’accordo firmato il 4 marzo, si pongono formalmente le basi per le Progressioni Orizzontali del personale dipendente. E’ stato infatti ratificato il Regolamento per l’attribuzione delle fasce economiche, atto fondamentale e propedeutico per l’emissione di un prossimo bando per le P.E.O. "

Sindacati e R.S.U. elette nella lista CISL FP, comunicano che in data 4 marzo è stato firmato l’accordo definitivo dell’annualità economica 2017 per la destinazione delle risorse decentrate al personale dipendente del Comune di Sant’Elpidio a Mare unitamente al tanto atteso regolamento delle progressioni economiche.

“Dopo il regolamento degli incentivi tecnici approvato a gennaio – spiega Giuseppe Donati della Cisl – un altro importante traguardo è stato raggiunto grazie al grande lavoro della RSU con la quale anche la Segreteria CISL FP ha fattivamente collaborato ma anche degli Uffici competenti . Il percorso è stato in salita ed è durato oltre tre anni ma si è faticosamente arrivati ad un primo accordo, pur nella consapevolezza che tanto ancora rimane da fare per affrontare e risolvere le numerose questioni ancora aperte. Rimangono ancora sul tavolo sindacale problematiche importanti tutte da aggredire e risolvere come la riorganizzazione generale dell’Ente e del personale, l’annualità economica 2018 e, soprattutto, la necessità impellente di aprire quanto prima in confronto sul nuovo contratto decentrato integrativo, come previsto dal nuovo CCNL firmato a maggio 2018”.

Donati che prosegue: “Con l’accordo firmato il 4 marzo, si pongono formalmente le basi per le Progressioni Orizzontali del personale dipendente. E’ stato infatti ratificato il Regolamento per l’attribuzione delle fasce economiche, atto fondamentale e propedeutico per l’emissione di un prossimo bando per le P.E.O. Un risultato importante che la scrivente Organizzazione Sindacale auspica possa rappresentare anche un cambio di tendenza e tracciare una netta discontinuità con il non proprio edificante nei rapporti sindacali. Con l’arrivo del nuovo Segretario Comunale ed il rafforzamento dell’Ufficio del Personale, la CISL FP Marche ed i componenti RSU eletti nella lista CISL, auspicano che i tempi di interlocuzione e realizzazione degli obiettivi comuni ricevano ulteriore impulso perché la macchina comunale tutta ha bisogno di parsonale motivato e soprattutto messo in condizione di lavorare con professionalità ed in un clima sereno”.