FERMO - (LE FOTO) La prima, ma non unica, novità dell'edizione numero 27 è l'ambiente espositivo con ampia zona centrale dalla quale partire per visitare i padiglioni

di Alessandro Giacopetti

foto Simone Corazza



Un taglio del nastro affollato da autorità locali e regionali, come da costume, ma anche dai rappresentanti delle forze dell’ordine e da tanti imprenditori quella di questa mattina che ha dato ufficialmente il via alla prima giornata di Tipicità 2019, anticipato dall’ingresso al Fermo Forum di Girola della delegazione in rappresentanza della Cavalcata dell’Assunta. Tra gli altri ospiti illustri anche il rettore della Politecnica delle Marche Sauro Longh oltre al presidente della Camera di Commercio Unica Gino Sabatini

Dopo un breve giro tra gli stand è stato il momento dell’incontro istituzionale all’interno della sede dell’Accademia, dove da oggi si susseguiranno conferenze, degustazioni, spettacoli e show cooking con chef di livello. Cerimonia di inaugurazione in una location diversa dal solito. Non poteva mancare il saluto del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro: “Tipicità è una manifestazione che va oltre il semplice evento fermano, diventando punto di partenza per la realtà regionale. Fermo non ha tenuto per sé questo appuntamento ma ha reso Tipicità aperta ad altre realtà. Oggi sono presenti enti locali ed espositori che presentano il loro saper fare. A tal proposito – ha aggiunto Calcinaro – saluto coloro che partecipano per la prima volta. Tipicità si rivolge a chi viene dalle Marche e a chi viene da fuori”.

Prima di lui era stato il patron dell’appuntamento, Angelo Serri ad annunciare che: “la ventisettesima edizione di Tipicità ha varie novità. Tra queste l’ambiente centrale con piscine dove si affacciano i vari padiglioni. Importante tra le altre cose la conferma della collaborazione con il mondo accademico, per questo sono presenti i rettori delle università di Ancona, Camerino, Macerata. Non mancano espositori internazionali con 8 delegazioni estere e l’isola di Creta come ospite d’onore”.

In attesa dell’arrivo del governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, è stato Fabrizio Cesetti, assessore regionale al Bilancio a ricordare: “Tipicità è la manifestazione delle Marche. Sono presente dalla prima edizione e attraverso 27 anni ne ho visto l’evoluzione. E’ passata dall’essere vetrina di prodotti tipici a vetrina della Regione. Regione – ha aggiunto Fabrizio Cesetti – che abbiamo anche visto pubblicizzata recentemente come destinazione turistica in un’altra vetrina importante di livello nazionale: il Festival di Sanremo”.

Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche ha aggiunto: “Sosteniamo alcune aziende presenti che si presentano in modo peculiare e che da sole difficilmente avrebbero potuto essere presenti”.

Si tratta dell’ultima edizione di Tipicità in veste di Prefetto di Fermo per Maria Luisa d’Alessandro, che da aprile prossimo sarà destinata in Sardegna: “Le Marche sono una regione che guarda con intelligenza e desiderio ad un futuro – ha detto il Prefetto – affinché sia migliore del passato. A Tipicità ho conosciuto istituzioni e imprenditori illuminati. Ora andrò in un altro territorio, a Sassari, ma vi guarderò con attenzione e porterò dietro un pezzo di Marche e della vostra mentalità“.