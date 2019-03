FERMO - Accolta ed accompagnata dall’Avv. Luca Corridoni, una folta delegazione di giovani ed aspiranti giuristi provenienti da tutta Italia ha visitato gli ambienti della struttura “Studia Iuris”



Si è tenuta venerdì scorso, presso lo studio legale “Studia Iuris” di Fermo, la seconda visit study organizzata di concerto con gli studenti dell’associazione “Elsa”, The European Law Students Association, di Macerata. Accolta ed accompagnata dall’Avv. Luca Corridoni, una folta delegazione di giovani ed aspiranti giuristi provenienti da tutta Italia ha visitato gli ambienti della struttura e preso confidenza con gli aspetti organizzativi e gestionali di una sinergia professionale in grado di offrire un approccio multidisciplinare ed attuale alle più svariate problematiche di diritto.

Nel prosieguo dell’incontro, durante il quale è intervenuta anche l’Avv. Serena Cipolletti della “Morison A.C.”, sono stati illustrati casi di tutela di marchi e brevetti e si è affrontato il delicato argomento dell’internazionalizzazione delle imprese, grazie anche all’esperienza nella contrattualistica internazionale dell’Avv. Corridoni, due temi strettamente correlati fra loro e fortemente sentiti, in questo particolare momento storico, dall’imprenditoria locale. “Aprirsi ad esperienze commerciali transfrontaliere significa, infatti, oggi, ampliare le prospettive di mercato e ricercare nuovi input produttivi per far fronte alla crisi di domanda; ciò, tuttavia, conferisce visibilità e rinomanza internazionale al proprio brand, incrementando esponenzialmente il rischio di un suo utilizzo indebito e fraudolento”.

Si rinnova, dunque, quale modello vincente la collaborazione tra settore professionale ed università, una partnership che strizza l’occhio al futuro d’impresa e si propone di raggiungere il duplice obbiettivo di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e di beneficiare della loro preparazione e freschezza intellettuale per restare al passo coi tempi ed offrire soluzioni aggiornate alle tematiche giuridiche del momento.