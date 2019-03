SANT'ELPIDIO A MARE - Diffuse le proteste per le imminenti limitazioni ai veicoli immatricolati prima del 2006 sulla Faleriense: ma i divieti interessano ben 9 Comuni del Fermano, tra cui 10 tratti della Statale Adriatica

Le limitazioni al traffico per ridurre l’inquinamento disposte dalla Regione Marche il mese scorso, che i Sindaci dei vari Comuni sono chiamati ad attuare, stanno provocando diffuse proteste in questi giorni, soprattutto a Sant’Elpidio a Mare, dove per la prima volta si sono previsti divieti di transito sulla Faleriense, una delle principali arterie di collegamento tra la costa e l’entroterra. In molti si chiedono perchè si sia scelta proprio quella strada e se ci siano elementi a dimostrare una maggiore presenza di inquinanti rispetto ad altre zone. In realtà nel comune elpidiense non sono mai state installate centraline per il rilevamento delle polveri sottili. La delibera regionale spiega però che «per le zone non monitorate ci si è avvalsi del criterio di analogia, dell’intensità del traffico e delle condizioni locali, con le zone monitorate dello stesso Comune o di altri Comuni».

I pendolari che lavorano e la percorrono quotidianamente si preoccupano per i disagi che dovranno sostenere da qui al 15 aprile, data di scadenza di questa misura, ad oggi non ancora in vigore, dato che diventerà effettiva solo dopo il posizionamento dell’apposita segnaletica che per legge deve informare gli automobilisti dei divieti. C’è chi teme che si tratti di una misura per far cassa con le inevitabili infrazioni, per chi non dispone di veicoli di ultima generazione, e chi si augura che ci sia indulgenza e si evitino controlli a tappeto.

Le stesse limitazioni sono previste per altri tratti della viabilità provinciale ed interessano ben 9 Comuni. A Marina di Altidona traffico vietato fino al 15 aprile in un tratto di Statale 16. Sempre sulla Statale sono stati previste porzioni a traffico limitato anche a Campofilone, località Tre Camini, a Fermo, nella parte che attraversa il centro abitato di Lido, San Tommaso e Marina Palmense, in una porzione del territorio di Porto San Giorgio, di Pedaso, in 3 tratti di Porto Sant’Elpidio. Stessi provvedimenti riguardano anche, a Fermo, la Sp 16 Castiglionese e la Sp 87 a Salvano. E ancora, interessata Monte Urano, in località Triangolo-Val Tenna, e Montegranaro, per un tratto della Sp 30 Fermana.

Non potranno transitare, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, tutti i veicoli e mezzi commerciali pre Euro, Euro 1, 2 e 3. Per essere più chiari, le vetture immatricolate prima del 1 gennaio 2006.

E’ prevista comunque una lunga serie di eccezioni, che riguarda mezzi del trasporto pubblico, scuolabus, veicoli di soccorso, delle forze dell’ordine e della Protezione civile, carri funebri, carri attrezzi per il soccorso stradale, mezzi per la consegna di merci. Le imprese possono chiedere anche permessi temporanei, per un massimo di 3 veicoli ad azienda, per lo svolgimento delle attività produttive.

Pierpaolo Pierleoni