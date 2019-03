7.800 euro a favore dell’Ail e del reparto di ematologia: l’iniziativa dell’associazione Granarium

MONTEGRANARO/ MONTE SAN PIETRANGELI - Il Dottor Centurioni ha ringraziato di cuore per l’importante cifra raccolta e ha spiegato che fra i prossimi progetti da realizzare, anche grazie alla generosità di tanti cittadini, c’è quello di dotare di aria condizionata il reparto di Ematologia

Si è tenuta ieri la serata di beneficenza organizzata dall’associazione Granarium di Montegranaro a favore dell’AIL e del reparto di Ematologia dell’ospedale di Civitanova Marche La sesta edizione della cena di beneficenza “Sostieni con gusto” organizzata dall’associazione Granarium Stefano Bracalente ha confermato il successo di un appuntamento con la solidarietà che si rinnova ogni anno con sempre maggior partecipazione. 7.800 euro sono infatti stati raccolti dall’associazione Granarium grazie alla generosità dei tanti presenti e al sostegno degli sponsor.

La cifra raccolta durante la serata, che si è tenuta sabato presso il Ristorante Villa Sofia di Monte San Pietrangeli, è stata consegnata all’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfoma, Mieloma) e al Dottor Riccardo Centurioni, primario del reparto di Ematologia dell’ospedale di Civitanova Marche, dal presidente dell’associazione Novella Bracalente e dagli altri soci.

Il Dottor Centurioni ha ringraziato di cuore per l’importante cifra raccolta e ha spiegato che fra i prossimi progetti da realizzare, anche grazie alla generosità di tanti cittadini, c’è quello di dotare di aria condizionata il reparto di Ematologia. Come ha ribadito anche il presidente Bracalente durante la serata lo scopo della cena è quello di raccogliere fondi per rendere la degenza dei malati in ospedale migliore possibile, non solo attraverso le cure dei medici e di tutto lo staff ma anche grazie a quegli accorgimenti che fanno la differenza per chi è in cura.

Anche stavolta la cena ha richiamato molte persone di Montegranaro, Civitanova Marche e dintorni. La serata, presentata da Tiziano Zengarini, è stata allietata dalla musica di Monia Marinozzi.