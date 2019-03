FERMO - Nella casa di reclusione un percorso formativo curato da Roberto Acquaroli e Emmanuel Vecchioli, per conquistare un diploma da acconciatori per uomini

Hanno scoperto un talento naturale e una grande voglia di imparare a tagliare i capelli cinque detenuti nella casa di reclusione di Fermo, che hanno seguito un corso per acconciatori, tenuto da due maestri d’eccezione.

Roberto Acquaroli e Emmanuel Vecchioli hanno una lunga esperienza come docenti di scienze cosmetologiche all’università americana a Roma, parrucchieri ufficiali al festival di Sanremo, tra pochi giorni impegnati al Cosmoprof, il salone dedicato alla bellezza a Bologna. Volentieri hanno prestato la loro arte e la loro professionalità per trasmettere gli elementi di base a chi voleva conquistare un diploma da acconciatore, nella struttura fermana.

“Abbiamo avuto un contatto con l’ufficio del Garante dei detenuti delle Marche, Andrea Nobili – spiegano i docenti – e siamo stati così indirizzati alla direttrice della casa di reclusione di Fermo, Eleonora Consoli, e all’educatore Nicola Arbusti che in poco tempo hanno consentito l’organizzazione del corso, grazie al sostegno della Fondazione Caritas in Veritate Per noi è stata un’esperienza straordinaria, nel vedere l’impegno e l’attenzione che ci sono stati dedicati”.

In questi giorni la consegna dei diplomi ai primi cinque detenuti che hanno seguito il percorso, tutti si sono detti felici di aver appreso un’arte vera e propria, imparando anche a leggere le etichette dei prodotti per capire le sostanze naturale e quelle da evitare, seguendo anche lezioni teoriche dedicate alla pelle e ai capelli. Hanno capito come fare un taglio alla moda ma anche come prendersi cura delle barbe, si sono esercitati nel corso delle lezioni sugli altri detenuti che avevano necessità di tagliarsi i capelli, sono diventati i barbieri ufficiali del carcere.

Un’esperienza che si spera di ripetere al più presto, per consegnare nelle mani di chi sta scontando una pena la possibilità di costruire un futuro diverso.