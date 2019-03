Casa di riposo a Sant’Elpidio: il taglio del nastro il 30 marzo con Ceriscioli

SANT'ELPIDIO A MARE - A due mesi dal trasferimento dei 18 anziani dalla vecchia sede, dopo gli ultimi ritocchi è il momento dell'inaugurazione formale per la struttura di Palazzo Montalto Nannerini: si attendono ancora novità per l'accreditamento dei 40 posti

Funziona già da un paio di mesi, ma il 30 marzo sarà ufficialmente inaugurata. Taglio del nastro imminente per la casa di riposo a Palazzo Montalto Nannerini di Sant’Elpidio a Mare. Attualmente la struttura è abilitata per 18 utenti con l’obiettivo di arrivare all’accreditamento di 40 posti da parte della Regione Marche. Chissà se proprio l’appuntamento in programma tra qualche giorno potrà costituire l’occasione per ricevere novità su tempi e modi in cui la struttura potrà entrare a pieno regime.

“Abbiamo atteso che venissero effettuati anche gli ultimi ritocchi – dice il Sindaco, Alessio Terrenzi – prima di provvedere all’inaugurazione ufficiale della struttura. Il servizio è partito già da gennaio, vi sono stati spostati gli utenti che si trovavano in via Cunicchio in quella che è una struttura realizzata con l’obiettivo di fornire un’assistenza di qualità a quanti hanno diritto a preservare la serenità e le relazioni sociali, capaci di rendere la terza età una stagione della vita bella e appassionante”. Tre i piani dell’immobile utilizzati per ospitare la residenza protetta: nel piano più basso si hanno otto posti letto, la cucina, il refettorio, una sala ricreativa, la segreteria, uno spazio accoglienza, l’infermeria, i locali per la custodia dei medicinali ed altri materiali. Nei restanti sue pian sono disponibili su ognuno 16 posti letto. Inoltre, all’interno della struttura è disponibile una palestrina, la lavanderia e spazi desinati ad altri servizi utili per gli ospiti.

“Complessivamente abbiamo investito 1.650.000 euro – aggiunge Terrenzi – di cui 450.000 cofinanziati dalla Regione Marche con fondi PAR FAS 2007-2013 di derivazione europea. Per la sistemazione degli spazi esterni abbiamo poi sostenuto, in proprio, altre spese coperte con i fondi comunali. Annunciamo con grande soddisfazione l’inaugurazione del 30 di marzo prossimo: credo di poter dire che è stato raggiunto un importantissimo risultato, abbiamo lavorato molto e più fronti e non possiamo che essere orgogliosi della nuova struttura a servizio della collettività”.

La festa del 30 marzo, che arriva dopo un lungo percorso di collaborazione tra gli uffici comunali, l’Ambito Sociale XX, l’Area Vasta 4 dell’Asur Marche e la Regione Marche – prevede alle ore 10.30 il saluto della autorità a cui parteciperà anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Alle 11.00 si provvederà alla consegna delle opere pittoriche realizzate dai ragazzi dei Centri diurni dell’Ambito Sociale XX nell’ambito del progetto “Arte in dono” con un breve intrattenimento a cura delle classi IV A e IV B della Scuola primaria del Capoluogo con “Le stagioni della vita”. Si procederà poi alla visita alla struttura e la festa proseguirà nel pomeriggio, alle ore 16.00, con l’animazione del gruppo “La Pasquella”.