di Paolo Paoletti

Petritoli incoronata ufficialmente regina di Primavera. Il comune della Valdaso è stato il protagonista indiscusso delle Giornate Fai di Primavera nelle Marche. Se già nella giornata di ieri in tantissimi hanno raggiunto il Comune del Fermano, questa domenica ha fatto segnare un vero e proprio record di visitatori.

Sono arrivati da tutto il centro Italia: Abruzzo, Marche, Romagna, Lazio, Umbria. Tutti per ammirare la perla della Valdaso diventata celebre negli ultimi anni come location per matrimoni, soprattutto di coppie provenienti di Stati Uniti, Inghilterra, Germnia, Olanda che rimangono incantati.

Una giornata in cui Petritoli ha aperto tutti i suoi tesori. Dalla chiesa vicino all’ex ospedale al palazzo comunale ex convento delle Clarisse. Suggestivo lo scorcio dagli orti dell’ex convento, con un panorama mozzafiato sui Sibillini. A conquistare tutti è stata però l’antica stamperia Fabiani, con l’erede della storica famiglia che ha raccontato la storia di questa realtà artigianale e di come oggi è arrivata ad essere uno spazio dedicato ai laboratori per bambini provenienti dalle scuole di tutta Italia. Un percorso che proseguiva poi al teatro dell’Iride e infine sulla cima della torre civica. Tanti anche i personaggi e gli imprenditori del territorio che hanno scelto Petritoli per una domenica speciale. Tra loro c’era anche Miss Italia Carlotta Maggiorana, salutata da tutti e disponibile per selfie e fotografie.

Insomma una domenica che il sindaco Luca Pezzani e l’assessore alla Cultura Marco Vesprini non potranno dimenticare facilmente. Un vero trionfo della bellezza un una giornata di Primavera che lascia ben sperare per il turismo locale.