TURISMO - Roberto Ferretti, promotore del progetto Le Marche in Valigia, si prepara per stupire gli Stati Uniti con una serie di 4 eventi a San Francisco

di Andrea Braconi

Un anno fa, nello stesso periodo, Roberto Ferretti si trovava in Giappone, a Kamakura. “Ero a casa di Hitomi per il progetto le Marche in Valigia. A distanza di un anno Hitomi e suo marito Sho sono venuti per la prima volta nelle Marche”.

Una nuova esperienza di amicizia e condivisione per il promotore di un progetto culturale e turistico nato nella Valdaso che, da diversi anni, sta veicolando le eccellenze enogastronomiche, storiche ed artistiche del nostro territorio, generando anche forme di incoming con numeri molto rilevanti.

Una valigia sempre pronta, quindi, quella di Ferretti, che si prepara per una nuova tappa: la California. “Andremo negli Stati Uniti, a San Francisco, dal primo al 13 di aprile dove faremo 4 eventi. Chi sta organizzando con noi è il professor Colin Johnson dell’Università di Stato di San Francisco”.

Compagni di viaggio saranno Teresa Bentini, il professori Alessio Cavicchi dell’Università di Macerata, il tenore Carlo Asogna (“Vogliamo raccontare Beniamino Gigli” rimarca), Yoko Moriama, la sua amica giapponese sommelier dell’olio che illustrerà gli oli marchigiani, e Gianni Bentini.