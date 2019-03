SISMA - Il segretario dem, Gostoli: "Solo attraverso una forte coesione delle politiche regionali e nazionali, volte alla semplificazione, possiamo garantire che i territori colpiti possano tornare a rinascere. Il Pd regionale e nazionale c’è e si sta facendo carico di questa battaglia con azioni e provvedimenti concreti"

“A quasi 2 anni dall’ultima importante scossa del terremoto che ha colpito il Centro Italia, il Partito Democratico sta cercando di attuare con forza e determinazione diverse azioni correttive per contrastare la lentezza dei molteplici aspetti burocratici, e che la ricostruzione possa avere finalmente avere il più rapido e giusto decorso”.

Così il Pd Marche nell’annunciare la presentazione del ddl, che vede il senatore dem Francesco Verducci primo firmatario, in una conferenza stampa che si terrà domani nella sede regionale del Partito, in Ancona.

“Il Partito democratico delle Marche ha lavorato ad una proposta di un Disegno di legge che concilia le disposizioni in materia di interventi per accelerare e semplificare il processo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici nel Centro Italia negli anni 2016/ 2017, il cui primo firmatario è il senatore Francesco Verducci.

Un disegno di legge che raccoglie la voce di tanti sindaci del cratere e della Regione Marche con l’obiettivo di dare strumenti per accelerare la ricostruzione.

Domani alle ore 11, presso la sede del Pd regionale ad Ancona in piazza Stamira, sarà presentato in conferenza stampa alla quale parteciperanno Francesco Verducci, senatore Pd, il segretario regionale Pd, Giovanni Gostoli e il coordinatore Dipartimento Ricostruzione Pd Marche, Mario Antinori.

“Sono convinto che nelle Marche la rinascita può avvenire attraverso una profonda ricucitura delle fratture nella società marchigiana aperte dalla crisi economica più difficile della storia d’Italia e da quelle provocate dal sisma nel Centro Italia che è il più grande di sempre nelle Marche – dice Gostoli – Solo attraverso una forte coesione delle politiche regionali e nazionali, volte alla semplificazione possiamo garantire che i territori colpiti possano tornare a rinascere. Il Pd regionale e nazionale c’è e si sta facendo carico di questa battaglia con azioni e provvedimenti concreti”.