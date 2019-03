AMANDOLA - "Nel corso dell'appuntamento, domani dalle ore 9 all'auditorium Virgili, organizzato dalla Regione Marche in rappresentanza della quale sarà presente l’assessore agli Enti locali Fabrizio Cesetti, verranno illustrati i contenuti del Patto"

Domani all’auditorium Virgili in piazza Matteotti ad Amandola dalle ore 9 si terrà un incontro pubblico per la presentazione del patto per lo sviluppo e la ricostruzione nell’ambito del programma di iniziative sui territori.

“Nel corso dell’appuntamento, organizzato dalla Regione Marche in rappresentanza della quale sarà presente l’assessore agli Enti locali Fabrizio Cesetti, verranno illustrati i contenuti del Patto finalizzato a sviluppare una responsabilità collettiva della comunità e delle istituzioni per un cambiamento strategico orientato alla ricostruzione e allo sviluppo del territorio, puntando sulla sostenibilità sociale, ambientale e culturale. Saranno presenti il presidente dell’Istao, Pietro Marcolini e il sindaco di Amandola”.