Vasto incendio nella notte sulla Cuprense,

residenti salvati dai Vigili del fuoco

Fiamme spente all’alba

GROTTAMMARE - Sul posto anche i pompieri di Fermo. I vigili del fuoco hanno lottato per ore per avere la meglio sul rogo che ha mandato in fumo diversi ettari del bosco "Mille Lire"

... venerdì 29 Marzo 2019 - Ore 09:04