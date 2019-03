Arrivano le case popolari in via Isola di Ponza: assegnati i 13 appartamenti

PORTO SANT'ELPIDIO - Completate le procedure di assegnazione, negli appartamenti vivranno una cinquantina di persone; ora manca solo la firma dei contratti con Erap per prendere possesso delle abitazioni

Ora la casa, per 13 nuclei in testa alla graduatoria per l’edilizia pubblica a Porto Sant’Elpidio, è pronta a diventare realtà. Dopo l’ultimazione dei lavori il mese scorso del nuovo complesso residenziale in via Isola di Ponza, sono state ultimate ieri le assegnazioni degli appartamenti alle famiglie richiedenti. Uno dopo l’altro, sono stati firmati dai servizi sociali dell’ente tutti e 13 i decreti con cui si indicano I futuri fruitori delle abitazioni. Complessivamente vi alloggeranno una cinquantina di persone. Dieci abitazioni contano poco meno di 80 metri quadri e sono state pensate per nuclei di 4 persone, altre 2, da 56 mq, per famiglie di 3, c’è anche un’abitazione più piccola, di 36 metri quadrati, per uso singolo.

Ora non rimane che un ultimo passaggio. La pratica è stata trasferita all’Erap Marche, che dovrà convocare I beneficiari per sottoscrivere I contratti di locazione. Un’ultima firma, quindi, per la consegna delle chiavi, poi I 13 appartamenti troveranno I loro primi inquilini. Da qui a fine anno dovrebbero partire inoltre le procedure per la realizzazione di una struttura identica a quella appena completata, sempre lungo via Isola di Ponza, per fornire una ulteriore risposta all’emergenza abitativa.