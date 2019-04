MINSK/SANT'ELPIDIO A MARE - Il sindaco Terrenzi: “La Fiera è un importante appuntamento di promozione. Sono onorato di rappresentare e promuovere, in tale contesto, la nostra città”

Il sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi, è in trasferta a Minsk in rappresentanza del Comune nell’ambito della Fiera Internazionale del turismo in programma fino a sabato. Si tratta della XXII edizione della ‘Leisure – 2019’ organizzata da BelExpo, società della Camera di Commercio bielorussa in collaborazione, tra le altre, anche con l’Ambasciata d’Italia a Minsk.

“Trovo che la Fiera Internazionale del Turismo sia un importante appuntamento di promozione per la presenza di 200 espositori internazionali, con la partecipazione di oltre 20 nazioni da tutto il mondo, afflusso stimato di 400 operatori turistici provenienti dalla Bielorussia, Russia, Ukraina e Kazakistan e 21.000 consumatori privati – dice il sindaco Terrenzi – e sono onorato di rappresentare e promuovere, in tale contesto, la nostra città.

Per il nostro Comune si tratta di un ritorno visto che abbiamo partecipato anche lo scorso anno e si sono aperti canali importanti che ci hanno permesso, ad esempio, di portare temporaneamente a Minsk una parte del nostro Museo della Calzatura ‘cavalier Vincenzo Andolfi’”.

“All’interno della Fiera, il Comune elpidiense – spiegano dall’ente – metterà in mostra le sue bellezze nell’ambito di uno stand allestito dalla Regione Marche assieme ai comuni di Porto San Giorgio e Civitanova Marche.

La Regione Marche, tra l’altro, sarà anche protagonista di servizi televisivi sul Primo Canale della tv di Stato bielorussa ‘Belarus1’, dei canali Ont, Ctv con interviste sui principali telegiornali nazionali e con uno spazio di circa 15 minuti nel principale programma del mattino del canale nazionale Ctv.

Il programma prevede, oltre alla presenza in fiera, anche momenti di scambio culturale e momenti di confronto con gli amministratori delle altre municipalità presenti”.