Benedetta Rossi ospite al Centro Commerciale Girasole

FERMO - Domenica 7 aprile ore 16:30 la foodblogger marchigiana incontra il pubblico e firma le copie del suo ultimo libro "La cucina di casa mia"

Domenica 7 aprile al Centro Commerciale Girasole di Campiglione di Fermo appuntamento da non perdere con Benedetta Rossi, la foodblogger marchigiana più amata dal popolo del web.

A partire dalle 16:30, Benedetta Rossi presenterà il suo ultimo libro “La cucina di casa mia” , il volume edito da Mondadori Electa che raccoglie oltre 150 ricette semplici e gustose, con un occhio attento alla stagionalità di frutta ed ortaggi. Tante idee sfiziose adatte ad ogni occasione per stupire amici e parenti ogni giorno dell’anno.

La foodblogger risponderà alle domande del suo pubblico con la proverbiale simpatia che la contraddistingue e firmerà le copie del suo libro. Benedetta sarà anche a disposizione di quanti vorranno per scattare delle foto ricordo*.

Benedetta Rossi nasce nel ’72 a Porto San Giorgio. È sposata con Marco ed insieme gestiscono un agriturismo nelle Marche dove vivono assieme al loro cane Nuvola. L’avventura di Benedetta sulla rete inizia nel 2016 quando sui social inizia a condividere con gli utenti video ricette e tutorial di economia domestica. Il successo arriva nel giro di qualche anno quando il profilo Instagram @fattoincasadabenedetta raggiunge milioni di followers; in contemporanea apre il blog fattoincasadabenedetta.it dove ogni giorno condivide le sue ricette e dispensa consigli ad un nutrito gruppo di appassionati di cucina.

Nel giro di poco tempo i followers della cuoca marchigiana sono schizzati alle stelle: 4,5 milioni su Facebook e 1 milione su Instagram. Il segreto del successo di Benedetta Rossi risiede nella semplicità con cui presenta le sue tante ricette. Il tocco genuino della food blogger non è solo nelle ricette, che propone in video di pochi minuti, ma anche nell’approccio con le sue fan.

Nel 2018 Benedetta Rossi approda in televisione al canale 33 di Food Network Italia con il programma culinario “Fatto in casa per voi”. All’attivo ci sono ben tre libri ed uno in cantiere.