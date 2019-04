Turismo, porte aperte all’Europa dell’est:

il bilancio dopo la fiera di Minsk

PORTO SAN GIORGIO - L’assessore Elisabetta Baldassarri rimarca come ci sia interesse per il turismo esperienziale: "Pronti a favorire incontri per soddisfare le richieste degli operatori dell’Est"

... lunedì 8 Aprile 2019 - Ore 14:26