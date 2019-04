Ceriscioli ultimo nel sondaggio dei governatori, Cangini: “I marchigiani dovranno attendere un anno per avere un buon governo”

CLASSIFICA - Cangini: “Ora, grazie al sondaggio realizzato dal Sole 24ore, è ufficiale. I cittadini marchigiani sono i più insoddisfatti d’Italia rispetto al proprio governo regionale"

“I Marchigiani dovranno attendere un anno per avere buon governo a meno che Ceriscioli non decida di andare incontro alle loro esigenze dimettendosi”. Così il senatore di Forza Italia Andrea Cangini commenta il sondaggio pubblicato da Il Sole 24 Ore che vede il govenatore delle Marche Luca Ceriscioli ultimo nella classifica nazionale.

“Che il Pd in generale e il governatore Ceriscioli in particolare non abbiano alcuna capacità amministrativa, nelle Marche era chiaro a tutti: basta parlare con la gente, compulsare gli indicatori economici, mettere a fuoco lo sfascio della sanità o l’inerzia rispetto ai bisogni dei terremotati – prosegue la nota del senatore di Forza Italia Andrea Cangini – Ora, grazie al sondaggio realizzato dal Sole 24ore, è ufficiale. I cittadini marchigiani sono i più insoddisfatti d’Italia rispetto al proprio governo regionale. Purtroppo, dovranno attendere un altro anno per mandarli a casa ed avere finalmente quel buon governo cui hanno diritto. A meno che Ceriscioli non decida per una volta di andare incontro alle esigenze dei cittadini, dimettendosi”.