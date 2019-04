Un incontro per parlare di donazione di midollo, sangue organi e tessuti

SERVIGLIANO - L’incontro di giovedì vedrà la partecipazione del dott. Franco Rossi dell’ospedale di Amandola e Presidente Provinciale Avis, del dott. Riccardo Centurioni, responsabile del reparto di ematolgoia dell’ospedale di Civitanova, di Samantha Ciurluini, pallavolista della Nazionale Trapiantati e Dializzati

Si intitola il “Dono è vita” l’incontro in programma giovedì 11 aprile alle ore 21.00 alla Casa della Memoria di Servigliano. Con il patrocinio del Comune di Servigliano, Admo Colline Fermane, Avis Provinciale Fermo e Aido organizzano una serata informativa sulla donazione di sangue, midollo osseo, organi e tessuti. Una nuova tappa nel lungo percorso intrapreso dalla neonata associazione Admo Colline Fermane, presieduta da Alessandra Ferroni, eletta un mese fa, insieme all’associazione volontari italiani sangue (Avis) e a quella dei donatori di organi (Admo) per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla donazione quale gesto che può salvare vite. Un percorso in questi mesi costellato da tanti incontri nel territorio e da tante iniziative informative nell’ambito di manifestazioni sportive.

Presentato dalla giornalista Rai Simona Rolandi, l’incontro di giovedì vedrà la partecipazione del dott. Franco Rossi dell’ospedale di Amandola e Presidente Provinciale Avis, del dott. Riccardo Centurioni, responsabile del reparto di ematolgoia dell’ospedale di Civitanova, di Samantha Ciurluini, pallavolista della Nazionale Trapiantati e Dializzati. Una serata alla quale hanno dato la loro adesione anche donatori e riceventi che porteranno la loro testimonianza e alla quale sono state invitate anche le associazioni sportive locali.

Una serata il cui obiettivo sulla donazione è tutto racchiuso nello slogan impresso nel materiale promozionale: “non so per chi, ma so perché”. Mentre domenica 14 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, nella sede Avis di Civitanova Marche, in via Buozzi, si terrà l’annuale Assemblea ordinaria dei Soci donatori, volontari e sostenitori di ADMO Marche. All’ordine del giorno anche l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo di ADMO Marche per il triennio 2019-2021. Tutti i soci sono invitati a partecipare.