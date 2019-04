MONTE SAN PIETRANGELI - Appuntamento venerdì 12 aprile in serata al Teatro Comunale "Sala Europa" con Simona Tosoni, logopedista coordinatrice dell'Area Vasta 4, e Lucia Iacopini, pedagogista clinica e formatrice AID

Venerdì 12 aprile, alle ore 21 nel Teatro Comunale “Sala Europa” di Monte San Pietrangeli, si terrà un incontro formativo ed informativo, rivolto a docenti e genitori, sulle recenti Linee Guida DSA elaborate dalla Provincia di Fermo.

Da tempo la Provincia di Fermo, infatti, è all’avanguardia su tutto il territorio nazionale per l’attenzione posta alle difficoltà di apprendimento: un Osservatorio Permanente provinciale monitora tutte le ultime classi dell’infanzia e le prime classi della primaria dell’intera provincia di Fermo segnalando le situazioni difficili per poter intervenire tempestivamente con opportuni accorgimenti didattici e con la necessaria consapevolezza da parte dei genitori.

Cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)? Come riconoscerli in tempo per poter aiutare i nostri figli? Cosa fare e quali misure adottare con chi ha dei disturbi dell’apprendimento? Queste alcune delle tante domande alle quali si proverà a dare una risposta.

Dopo i saluti istituzionali interverranno la dott.ssa Simona Tosoni, logopedista coordinatrice dell’UOS Asur Marche Area Vasta 4, e la dott.ssa Lucia Iacopini, pedagogista clinica e formatrice AID.