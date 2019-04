INFORMAZIONE - Ogni giovedì, in diretta dalle 19 alle 20 su Radio Fermo Uno, "Terzo Tempo, faccia a faccia" la nuova trasmissione d'informazione condotta da Sandro Renzi in collaborazione con la redazione di Cronache Fermane

Al via da oggi, ogni giovedì, in diretta dalle 19 alle 20 su Radio Fermo Uno, “Terzo Tempo, faccia a faccia” la nuova trasmissione d’informazione condotta da Sandro Renzi in collaborazione con la redazione di Cronache Fermane. Due ospiti in studio si confronteranno sui principali temi d’attualità della settimana, con la partecipazione degli ascoltatori che possono intervenire in diretta telefonando alle 0734620707 o tramite il numero whatsapp 3371095674.

Tema della prima puntata, in onda questa sera dalle 19, sarà “Sale comunali vietate alle associazioni fasciste“, prendendo spunto dal nuovo regolamento approvato dal consiglio comunale di Porto San Giorgio. In studio saranno ospiti Andrea Di Virgilio,capogruppo sangiorgese del Partito Democratico e Marco Marinangeli, esponente locale della Lega Nord. Un tema che verrà analizzato sotto vari aspetti, che potrebbe rappresentare un precedente che anche altri comuni del territorio e delle Marche potrebbero adottare sulla scia di Porto San Giorgio. Appuntamento dalle 19 alle 20, in diretta, su Radio Fermo Uno.