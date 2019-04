CIVITANOVA - Trovati dai carabinieri 25 grammi di stupefacenti, bilancini di precisione e sostanze da taglio

Spaccio in concorso, denunciate quattro persone. Un anno di indagini, appostamenti e anche perquisizioni domiciliari hanno portato alla denuncia di quattro persone, tutte fra Civitanova e il Fermano. Arriva a compimento un’indagine della Compagnia dei carabinieri di Civitanova nell’ambito di un’attività di prevenzione e contrasto al mercato degli stupefacenti. Per spaccio in concorso sono stati deferiti all’autorità giudiziaria un 50enne residente a Civitanova e una donna brasiliana, anche lei domiciliata a Civitanova Marche. Con la stessa accusa dovranno rispondere di attività di spaccio anche due uomini di circa 40 anni, entrambi fermani. I carabinieri durante un blitz domiciliare hanno trovato anche 25 grammi di stupefacente suddivisi fra cocaina e marijuana. Sequestrati anche bilancini di precisione e sostanze da taglio.