Taglio dei vitalizi,

la presidenza del consiglio

regionale presenta la Pdl

REGIONE - "Nel triennio 2019 – 2021 si avrà una minore spesa complessiva pari a 387.565 euro. I criteri ed i parametri per la rideterminazione deliberati in sede di Conferenza Stato – Regioni. Determinante il ruolo svolto dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative italiane. La discussione dovrebbe approdare in Aula, per l’approvazione definitiva, il prossimo 14 maggio"

... lunedì 29 Aprile 2019 - Ore 15:14