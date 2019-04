TURISMO - Dal consuntivo un utile di oltre 10.000 euro. Il presidente Pompozzi: “Al lavoro per un super servizio di navette con guida turistica". Venerdì pomeriggio a Servigliano la presentazione della nuova applicazione

di Andrea Braconi

Approvato dall’assemblea dei soci di Marca Fermana il bilancio consuntivo 2018: a darne notizia è il presidente Stefano Pompozzi, che rimarca come l’utile riscontrato sia di oltre 10.000 euro. “Ora al lavoro per un super servizio di navette con guida turistica per portare i turisti nell’area interna del Fermano – ha rimarcato lo stesso Pompozzi – .Vogliamo un’altra bella edizione per bissare il successo dell’estate 2018”.

E intanto Marca Fermana (che nel mese di ottobre rinnoverà i suoi vertici) è pronta all’incontro in programma venerdì 3 maggio al Chiostro di Santa Maria del Piano a Servigliano, a partire dalle ore 18.30, durante il quale verrà presentata l’app SmartMarca.

Dopo l’introduzione denominata “Tra schermo e realtà”, interverranno Emanuele Frontoni, professore dell’Università Politecnica delle Marche, sul tema “SmartMarca: un territorio visto con nuovi mezzi”, e Alessio Cavicchi, docente dell’Università di Macerata, su “L’agroalimentare nel sistema turistico”. Tra gli interventi istituzionali previsti quelli di Sauro Longhi (rettore dell’Univpm), Luca Ceriscioli (presidente della Regione Marche) e lo stesso Pompozzi.