POLITICA – Il leader del Carroccio e ministro dell'Interno farà tappa mercoledì 8 ad Ascoli. Tra le mete del 9 maggio, oltre al Comune fermano, anche Pesaro, Fano e Osimo

La Lega dispiega l’artiglieria pesante nelle Marche per le elezioni europee ed amministrative. Tra l’8 e il 9 maggio prossimi Matteo Salvini toccherà cinque città strategiche marchigiane per sostenere i candidati della Lega: consigliere comunali, sindaci e quelli al parlamento europeo.

“Rispondiamo con i fatti a chi accusa la Lega di non avere a cuore la gente delle Marche – dichiara il responsabile del partito per la regione senatore Paolo Arrigoni, riportando alla memoria le recenti schermaglie sulle amministrative di Ascoli Piceno – L’arrivo di Matteo Salvini non solo ribadisce l’impegno della Lega per il territorio, ma anche la sua capacità di fare squadra sempre e comunque nel rispetto in un unico interesse: i cittadini”.

Ascoli mercoledì sera 8 maggio, Pesaro Fano, Osimo, Montegranaro il giovedì 9: il ministro dell’Interno correrà da una parte all’altra della regione e si prevede il consueto bagno di folla.

“Matteo Salvini e la Lega hanno dimostrato che il governo del buonsenso è possibile – conclude Arrigoni – I marchigiani hanno capito che proposte e risposte per noi sono tutt’uno e sono pronti a metterci alla prova anche a livello locale”.