“L’8 e 9 maggio Lega e marchigiani di buonsenso e buona volontà confermeranno di voler fare squadra con il ‘capitano’ Matteo Salvini in nome di un unico interesse: i cittadini”.

Così il senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega per le Marche, annuncia i dettagli della due giorni di Salvini nelle Marche che toccherà Ascoli Piceno, Folignano, Pesaro, Fano, Osimo e Montegranaro. “Un tour de force per cui Salvini ha volentieri ritagliato una fetta del suo prezioso tempo – spiega Arrigoni – per supportare i candidati della Lega a consigliere comunale, sindaco e al parlamento europeo. Mercoledì 8 maggio alle ore 20,30 sarà ad Ascoli Piceno , in piazza del Popolo e alle ore 22,30 a Folignano per una cena con militanti e simpatizzanti, al ristorante Parco dei Tigli. Giovedì 9 maggio alle ore 10,30 a Pesaro in piazza del Popolo, alle ore 12 a Fano, in piazza XX settembre, alle ore 14,45 a Osimo, in piazza del Comune e alle ore 16,45 a Montegranaro, in piazza San Serafino

“I marchigiani vedono ogni giorno che la Lega è pronta alla politica delle risposte – conclude Arrigoni – con in nostri candidati daremo anche a livello locale le risposte che il territorio attende da troppo tempo”.