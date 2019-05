I Marinai d’Italia in festa: autorità e tante associazioni alla sezione di Porto Sant’Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - All'incontro conviviale anche il direttore marittimo delle Marche, contramiraglio Moretti, ed i comandanti delle Capitanerie di San Benedetto e Porto San Giorgio

Autorità e tante associazioni da tutte le Marche per l’incontro ormai tradizionale, organizzato dall’associazione Marinai d’Italia di Porto Sant’Elpidio, che si è svolto alla sede del quartiere Marina Picena. Con la supervisione del presidente Vincenzo Di Donato e il lavoro delle signore in cucina, i tanti partecipanti hanno gustato i tradizionali prodotti di stagione: fava, pecorino, porchetta, all’insegna dell’amicizia e della cordialità che accomuna le diverse Associazioni dei marinai d’Italia della costa marchigiana. Oltre alle marinerie hanno presto parte altre associazioni ex combattentistiche, simpatizzanti e famigliari. Un pomeriggio per rinsaldare i rapporti e per ricordare avvenimenti recenti e meno che hanno visto tutti questi ex militari impegnati, con spirito di volontariato, per tenere alto il nome del corpo di appartenenza e della propria città.

Diverse le figure di spicco della Capitaneria di porto presenti al pomeriggio conviviale. Ospiti infatti il direttore marittimo delle Marche, contrammiraglio Enrico Moretti con la consorte, il comandante della Guardia costiera di San Benedetto del Tronto, capitano di fregata Mauro Colarossi, ed il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgi, tenente di vascello Ciro Petronelli.

Una presenza a testimoniare l’attenzione che le autorità militari prestano a queste realtà associative che rappresentano un valoroso passato ed esempio per le nuove generazioni, portando avanti il sentimento di appartenenza e difesa della patria, fortemente impegnate non solo nella protezione degli uomini in mare, ma anche nella tutela dell’ambiente marino. Molto soddisfatti per l’ottima riuscita dell’incontro i componenti dei Marinai d’Italia di Porto Sant’Elpidio, che hanno ringraziato tutti i partecipanti per la presenza