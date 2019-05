PORTO SANT'ELPIDIO - L'assessore Piermartiri: "L'operazione consentirà anche al nostro Comune di rientrare in possesso di taluni alloggi di emergenza sociale, con conseguente ulteriore possibilità di sostenere altri nuclei in difficoltà già presenti nella graduatoria dei mini alloggi comunali"

“Attesa terminata per i 13 nuovi appartamenti dell’Erap che sono stati realizzati in via Isola di Ponza. I nuovi alloggi sono stati, infatti, assegnati, nella mattinata odierna, agli aventi diritto in base alla graduatoria stilata dagli uffici del servizi sociali del Comune di Porto Sant’Elpidio”. Lo annunciano direttamente dal Comune.

“La nuova struttura comprende ben 13 alloggi di cui dieci appartamenti di 77 metri quadrati, 2 da 58 metri quadrati e un appartamento di 36 metri quadrati. I nuovi appartamenti rappresentano un nuovo concetto di edilizia residenziale pubblica che raggiunge standard qualitativi e ambientali molto alti. Ogni appartamento è anche dotato di una cantina o un garage.

Ben 10 contratti di assegnazione sono stati stipulati nella mattinata di oggi presso la sede Erap del presidio di Fermo e, contestualmente si è proceduto alla consegna delle chiavi. Le famiglie, pertanto, hanno potuto prendere possesso degli appartamenti sin da subito per provvedere agli allacci delle utenze. I 3 nuclei familiari rimanenti verranno convocati successivamente non appena si acquisirà dai medesimi la propedeutica documentazione necessaria alla predisposizione contrattuale.

I 13 nuovi alloggi soddisferanno le esigenze di ben 13 famiglie elpidiensi la maggior parte delle quali con 2 o 3 figli a carico.

Entro il mese di giugno verrà pubblicato il bando di assegnazione dei lavori per la realizzazione della palazzina gemella sempre in via Isola di Ponza che garantirà, una volta terminati i lavori, la disponibilità di ulteriori 13 alloggi popolari”.

“Finalmente – ha dichiarato il sindaco Nazareno Franchellucci – grazie a Erap e Regione Marche giunge a compimento la prima fase volta a fornire risposte all’emergenza abitativa. Un fondamentale intervento capace di fornire una importante risposta al fabbisogno abitativo dei cittadini collocati nella vigente graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi Erap, di recente approvazione, valevole per il comune di Porto Sant’Elpidio.

“Tale operazione – conclude l’assessore ai servizi sociali Luca Piermartiri – consentirà anche al nostro Comune di rientrare in possesso di taluni alloggi di emergenza sociale, con conseguente ulteriore possibilità di sostenere altri nuclei in difficoltà già presenti nella graduatoria dei mini alloggi comunali”.