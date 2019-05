Sui passi della storia del cappello, studenti dell’Ipsia Moda in vista al cappellificio Sorbatti

MONTAPPONE - Soddisfazione di studenti e docenti al seguito per una lezione veramente particolare, con i complimenti al Vice Console Maurizio Valentini per la perfetta organizzazione e il grazie al Cappellificio Sorbatti per la squisita ospitalità

