Prenderà il via a Marina di Altidona, venerdì 24 maggio alle 19, un corso gratuito di autodifesa per donne. L’iniziativa è di Asd Nicola Tritella, affiliato Us Acli, Asd Dspin, col sostegno di Coop Alleanza 3.0 e con il patrocinio e il contributo del Comune di Altidona.

“Il corso consiste in 5 lezioni che, dopo la prima, si svolgeranno venerdì 31 maggio, 7, 14 e 21 giugno presso la palestra Dspin in via del Molino a Marina di Altidona e che saranno tenute dall’istruttore di kraw maga Emanuele Conti. Il corso di autodifesa – dicono i promotori dell’iniziativa – ha l’obiettivo di aiutare le donne a evitare molestie e/o aggressioni, insegnare loro a distinguere tra pericolo reale e pericolo potenziale, spiegare l’atteggiamento da tenere nel caso di una possibile aggressione e le metodologie necessarie per farvi fronte in maniera efficace. Le donne in questo modo acquisiranno una maggiore consapevolezza delle proprie capacità personali e avranno più autostima”.

Per ulteriori informazioni sul corso e per le iscrizioni si può contattare la referente dell’iniziativa Daniela (3391084448) o consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.