Barriere antirumore lungo la ferrovia,

Santini: “Auspico no unanime

in consiglio sull’istallazione”

PORTO SANT'ELPIDIO - La presidente della commissione: "Auspico pertanto - conclude la presidente - il voto unanime contrario da parte del Consiglio Comunale al progetto presentato da parte di Fri sull’istallazione di barriere anti-rumore, a dimostrazione di come tale soluzione proposta non risolva il problema del rumore a Porto Sant’Elpidio, e chiedendo una soluzione a livello nazionale che sposti l’interesse sulla fonte del rumore e quindi sul materiale rotante dell’asse ferroviario, come già previsto dal Decreto Ministeriale del 29 novembre 2000"

... mercoledì 22 Maggio 2019 - Ore 13:06