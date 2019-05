FERMO - Appuntamento venerdì 24 maggio alle ore 18 nella Biblioteca Ragazzi in Piazza del Popolo. Il volume è edito dalla Zefiro

Continua la prima edizione di Rassegna Junior, ciclo di incontri con scrittori dedicato alla presentazione di libri ed eventi legati al mondo della letteratura per l’infanzia ed i ragazzi, promossa dal Comune di Fermo, dalla Biblioteca “R. Spezioli” e dalla Biblioteca Ragazzi di Fermo.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 24 maggio, alle ore 18, alla Biblioteca Ragazzi in Piazza del Popolo, nel corso del quale verrà presentato il libro (testo in italiano ed in inglese) dal titolo “La bambina che salvò il mondo” (Zefiro editore) alla presenza dell’autrice Christina Pacella e dell’editore Carlo Pagliacci.

La rassegna proseguirà con un’altra presentazione il 31 maggio.