MONTAPPONE - Lunedì i rappresentanti del Distretto hanno incontrato l'onorevole Francesco Acquaroli, candidato per FdI. E oggi tocca a Bianca Verrillo, del Pd

“Dopo gli incontri della settimana scorsa con i candidati sindaci dei comuni del distretto del Cappello ed i primi incontri con i candidati alle elezioni europee al Museo del Cappello di Montappone con i candidati del M5S ed il candidato della Lega Mauro Lucentini, gli incontri dei rappresentati del distretto – fanno sapere dallo stesso distretto – sono dunque proseguiti lunedì scorso con la candidata di Forza Italia Anna Maria Rozzi e ieri mattina con il candidato di Fratelli d’Italia, l’onorevole Francesco Acquaroli, membro della VI commissione Finanze e della commissione parlamentare per le questioni regionali, accompagnato da Andrea Putzu, responsabile nazionale dei Piccoli Comuni di Fdi, alla presenza di Paolo Marzialetti, presidente nazionale del settore Cappello e vicepresidente della Federazione Italiana TessiliVari, Serafino Tirabasso, presidente del Consorzio Cappeldoc Marche assieme al suo vice Angelo Cecchi, agli imprenditori Attilio Sorbatti e Ferruccio Vecchi ed all’avvocato Giampiero Tarulli, oltretutto candidati consigliere e sindaco alle elezioni comunali a Massa Fermana e Montappone, come allo stesso modo il sindaco uscente di Montappone Mauro Ferranti.

Essendo Acquaroli membro della Commissione Finanze della Camera Dei Deputati abbiamo ripercorso con lui le problematiche legate all’eventuale rimborso degli azionisti ed obbligazionisti subordinati clienti di Banca Marche, tra cui molti imprenditori del distretto del Cappello coinvolti nella scellerata decisione presa dal Governo allora in carica di attuare il Pre-Bail In, oltre due anni e mezzo or sono. Acquaroli si è detto disponibile a seguire da vicino la questione dei ristori nei confronti dei risparmiatori e delle aziende del distretto del Cappello.

Anche in virtù dell’appartenenza del candidato di Fdi alla commissione parlamentare per le Questioni Regionali, Acquaroli ha tenuto a sottolineare tutte le difficoltà che incontrano le piccole aziende nei rapporti con le istituzioni regionali, nazionali ed europee dove il candidato ha finora operato in qualità di sindaco di Potenza Picena, di consigliere regionale ed ora parlamentare alla Camera dei Deputati nelle file di Fdi, prima di dare la sua disponibilità alla candidatura a questa consultazione elettorale per le elezioni europee. Con gli imprenditori del distretto del Cappello ci si è dati dunque appuntamento per una visita a Roma nei mesi a venire ed anche nel distretto stesso con gli europarlamentari di Fdi che saranno eletti nella nostra circoscrizione che oltre alle Marche comprende Lazio, Umbria e Toscana.

Gli incontri degli operatori del distretto del Cappello con i candidati termineranno dunque stamane alle ore 11 con la candidata del Pd, Bianca Verrillo, segretaria Pd di Matelica, accompagnata da Fabiano Alessandrini, segretario provinciale Pd di Fermo e dal senatore Francesco Verducci, vicepresidente della VII commissione permanente (Istruzione Pubblica, Beni Culturali) e membro della commissione parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi”.