EVENTI - Il cofanetto dvd "Calma e gesso - in viaggio con Mario Dondero" verrà presentato martedì 28 maggio al Nuovo Cinema Aquila. Nella colonna sonora originale le musiche di Daniele Di Bonaventura e Alfredo Laviano

Martedì 28 maggio alle ore 20, in anteprima nazionale al Nuovo Cinema Aquila di Roma, ci sarà la presentazione del cofanetto “Calma e gesso – in viaggio con Mario Dondero”, doppio dvd con libretto in cui sono raccolti i cinque anni trascorsi dal regista e antropologo Marco Cruciani al fianco del leggendario fotoreporter Mario Dondero.

Seguendo i suoi percorsi d’autore o le semplici passeggiate nell’arco di più di cinquanta viaggi insieme in ogni parte d’Italia, fra esposizioni e conversazioni, il documentario è un viaggio attraverso i moltissimi luoghi visitati in compagnia di questo formidabile maestro di vita, di impegno civile e di fotografia ma è soprattutto un tentativo di ricostruire l’incredibile storia dello straordinario vagamondo che è stato.

Prodotto dalla Sol Si Fa Audiovisual dello stesso Marco Cruciani con la collaborazione della Regione Marche – Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, della Dream Film – Ila Palma di Rean Mazzone e della Maxman Coop. di Paolo Marzoni, sostenuto in maniera decisiva attraverso il crowdfunding di Produzioni dal Basso, con il prezioso supporto dell’Archivio Mario Dondero e con il Patrocinio del comune di Fermo.

La proiezione del documentario, con inizio previsto per le 20.15, finalmente sul grande schermo anche a Roma dopo una distribuzione indipendente partita nel 2015 e proseguita fino ad oggi fra festival e serate evento, sarà introdotta dal regista Marco Cruciani, dal curatore artistico del Nuovo Aquila – l’autore Mimmo Calopresti – e dal direttore Domenico Vitucci (la foto della copertina del cofanetto-dvd è di Paolo Smaniotto).

SUL DOCUMENTARIO

Scorrono immagini di città, luoghi, donne e uomini, storie partigiane, storie incredibili, storie vere, storie lontane. Scorrono foto in bianco e nero e diapositive a colori. Scorrono strade e paesaggi. Siamo in viaggio con uno dei grandi maestri del fotogiornalismo internazionale e il documentario tenta di raccontare l’avventurosa storia di Mario Dondero attraverso il suo presente in continuo movimento.

Un percorso di quasi cinque anni trascorsi insieme al fotografo seguendo le sue ricerche, le sue mostre, inaugurazioni, conferenze, premiazioni, eventi vari e semplici passeggiate. Un tragitto di pensieri e di azioni da cui emerge uno spaccato di cronaca nazionale e mondiale vissuto in prima persona e in prima linea dagli anni ’50 ad oggi. In quegli scatti lucidi e cosi profondamente narrativi traspare la discrezione del nostro reporter e la sua completa estraneità al sensazionalismo dei paparazzi. Non c’è retorica nel suo modo di fare ma solo amore, ironia, indignazione, denuncia e ricerca del vero.

A Fermo dove ha vissuto negli ultimi venti anni, a Milano, a Genova, a Roma, a Bologna, a Napoli, a Firenze, in Sardegna, in Friuli, in Piemonte, in Irpinia e in molti altri posti ci si ritrova sempre uniti e curiosi intorno alle infinite vicende immortalate dal nostro protagonista. Sembra ogni volta di stare nell’archivio del mondo. Da Corrado Stajano a Ermanno Rea, da Gianni Berengo Gardin a Uliano Lucas, da Vinicio Capossela a Don Andrea Gallo, in tanti nel film proveranno a raccontarcelo pieni di stima e grande amicizia, ma Mario è come sempre inafferrabile e sta già sicuramente puntando verso una nuova meta con la sua Leica in spalla perchè, come diceva, ”ci sarà sempre un futuro da non dimenticare”.

CALMA E GESSO – IN VIAGGIO CON MARIO DONDERO

Prodotto da: Sol Si Fa Audiovisual di Marco Cruciani

in collaborazione con: MaxMan Coop., Dream Film e Ila Palma Edizioni, Fototeca di Fermo – Archivio Mario Dondero

e con il sostegno di: Regione Marche – Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission

Immagini e Regia: Marco Cruciani Montaggio: Alice Zazzetta

Colonna sonora originale: Daniele Di Bonaventura e Alfredo Laviano

Grafiche: Fabio Damiani

Mix Audio: Daniele ‘Jack’ Rossi c/o NUFABRIC Basement Studio (Fermo)

Color Correction: Vincenzo Marinese c/o TTPixel Studio (Roma)

Produttore esecutivo: Paolo Marzoni per Maxman Coop

Collaboratore alla produzione: Rean Mazzone per Ila Palma – Dream film

Grafiche e authoring dvd: Federico Carra – Kiwido

Grafica editoriale: Tania Torresi e Ionut Burloiu – BT Media

Genere: Documentario Anno di produzione: 2015 Durata: 130 minuti