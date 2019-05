FERMO - C’è tempo ancora fino al 31 maggio per le domande

C’è tempo ancora fino al 31 maggio per presentare la domanda di iscrizione al nido d’infanzia comunale Santoro di Fermo. Possono essere ammessi al nido d’infanzia i bambini che abbiano compiuto i tre mesi d’età e fino al terzo anno, che risultino residenti nel territorio comunale insieme ai genitori (o a chi ne fa le veci) al momento della presentazione della domanda d’iscrizione.

Possono anche essere ammessi i bambini i cui genitori non siano residenti nel Comune di Fermo che saranno ammessi solo nel caso di disponibilità residua di posti.

SONO AMMESSI DI DIRITTO

I bambini già frequentanti il nido d’infanzia comunale nell’anno educativo precedente che presentino regolare richiesta di conferma anche per l’anno educativo 2019/2020;

I bambini con certificazione di cui alla Legge n. 104/1992 debitamente documentata dalla relazione medica e/o psico-sociale che deve anche prevedere l’indicazione del referente del percorso riabilitativo al quale le educatrici dovranno fare riferimento.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

“I genitori, o coloro che hanno la responsabilità genitoriale, devono presentare la domanda di iscrizione in base alle seguenti modalità:

su apposito modello reperibile online presso il sito del Comune alla sezione appositamente dedicata: “MODULISTICA ONLINE”, “Richiesta Iscrizione Asilo Nido”, o “Richiesta Conferma Asilo Nido”, oppure al seguente link: https://comunefermo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSOC_002

su apposito modello reperibile alla Sezione “Servizi On-Line”, “Modulistica”, “Servizi Sociali e Scolastici”, “Asilo Nido”, ed essere protocollato.

Si informa che presso lo sportello dei Servizi Sociali sarà possibile chiedere informazioni per la compilazione online sul sito istituzionale, oppure telefonare al numero 0734/284303.

Sempre fino al 31 maggio è possibile presentare domanda per la nuova richiesta o la conferma del Servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2019/2020 per tutti i plessi delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado degli Istituti Scolastici del territorio comunale.

Modalità di presentazione delle domande:

a) dovrà essere utilizzato apposito modello, reperibile presso lo sportello dei Servizi Sociali oppure sul sito istituzionale del Comune al seguente link http://www.comune.fermo.it/it/servizi-sociali-escolastici

b) consegnare copia cartacea presso gli uffici comunali oppure compilare la scheda di iscrizione on line sul sito istituzionale attraverso apposita sezione;

c) allegare alla domanda l’Isee per usufruire delle agevolazioni previste.

Modalità di pagamento, con possibilità di rateazione secondo le tariffe approvate:

– Ufficio Economato presso sportello ubicato al piano terra della sede comunale;

– Bollettino postale su c/c 25510637 intestato a Comune di Fermo Trasporti Scolastici Tesoreria CaRiFermo Spa causale “Contributo Trasporto Scolastico rata n. … per il/la figlio/a………”;

– Servizio pagamento online Web Pagopa attivo sul sito istituzionale tramite la piattaforma informatica Mpay della Regione Marche.

Per informazioni: Ufficio Servizi Scolastici 0734.284303”