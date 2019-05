Lungomare, torna la sosta a pagamento

PORTO SAN GIORGIO - Dalla Municipale: "A partire da domenica 2 giugno e fino all'ultima domenica del mese di agosto (il 25) si terrà il mercato domenicale nelle consuete vie del centro interessate da quello settimanale"

La Polizia municipale di Porto San Giorgio comunica che, a partire da sabato primo giugno 2019, e fino al prossimo 31 agosto, tornerà in vigore la sosta a pagamento su lungomare Gramsci, con orario 9–19.

“Per quanto riguarda gli spazi blu di via Veneto, nel tratto compreso tra lungomare Gramsci ed il rilevato ferroviario, si comunica che – fanno sapere dal Comune – sempre dal primo giugno i parcheggi saranno a pagamento tutti i giorni con lo stesso orario.

Sempre il prossimo sabato, in piazza Mentana e in via degli Oleandri, gli spazi saranno a pagamento dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

A partire da domenica 2 giugno e fino all’ultima domenica del mese di agosto (il 25) si terrà il mercato domenicale nelle consuete vie del centro interessate da quello settimanale”.