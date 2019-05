MARINA DI ALTIDONA - Il workshop si terrà il 31 maggio alle 21 nella sala Lussu. Organizzato dal Gruppo Giovani Valdaso, insieme alla cooperativa sociale Tarassaco, all'associazione Giovani Cultura Territorio e alla Caritas Diocesana

Un incontro a Marina di Altidona per riflettere sulle opportunità lavorative e di sviluppo connesse alla valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale nel nostro territorio.

Il 31 maggio il Gruppo Giovani Valdaso, insieme alla cooperativa sociale Tarassaco, all’associazione Giovani Cultura Territorio e alla Caritas Diocesana, propone un seminario denominato “I giovani e il lavoro nel settore culturale e turistico nel Fermano”.

L’incontro che si svolgerà nella sala Lussu di Marina Altidona sarà l’occasione per riflettere sulle opportunità che la valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio può offrire in particolare ai giovani sul piano occupazionale e di sviluppo umano e professionale. Si tratta di un tema di grande interesse ed attualità e proprio per questo è importante la riflessione e lo scambio di esperienze e di idee di sviluppo.

Tra i relatori per presentare le opportunità legate al turismo, Antonella Nonnis, architetto ed esperta in beni culturali, coordinatrice Ecomuseo della Valle dell’Aso, Francesca Pulcini, presidente regionale Legambiente e Ugo Pazzi, agronomo e presidente Slow Food Marche.

“Nel territorio fermano – fanno sapere gli organizzatori – lo sviluppo turistico è un fattore strategico per la creazione di valore per l’intero territorio e sarà sempre più importante sperimentare e promuovere nuove e più strette forme di collaborazione e reti. Di questo percorso di innovazione possono essere protagonisti i giovani del territorio. Il workshop è realizzato nell’ambito del progetto ‘F.U.M – Work in Arts’ finanziato dalla Regione Marche e dipartimento della Gioventù”.