FERMO - L’iniziativa del 30 maggio vede in programma alle ore 18 gli aperitivi in Piazza del Popolo, alle 22 il via alla festa nel piazzale del Girfalco, i saluti istituzionali, la premiazione della squadra vincitrice del torneo di calcetto e alle 22.30 dj set

Festa di fine anno accademico giovedì 30 maggio a Fermo, organizzata dall’Associazione Studenti Universitari (ASTUN asd), con il patrocinio del Comune di Fermo e dell’Università Politecnica delle Marche. Un momento organizzato dai ragazzi che frequentano l’università fermana, che, come noto, conta le sedi distaccate delle Facoltà di Ingegneria e di Scienze Infermieristiche, afferenti all’Università Politecnica. Realtà in crescita come testimoniato in diverse occasioni, che vede arrivare a Fermo giovani provenienti da diverse regioni italiane.

L’iniziativa vede in programma alle ore 18 gli aperitivi in Piazza del Popolo, con momenti di orientamento per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Alle ore 22 il via alla festa nel piazzale del Girfalco, i saluti istituzionali, la premiazione della squadra vincitrice del torneo di calcetto Astun (dopo la finale che si svolgerà questa sera) e alle ore 22.30 dj set.

Questa mattina gli assessori Mauro Torresi e Alberto Scarfini hanno incontrato, incoraggiando i ragazzi per questa iniziativa che vede gli studenti universitari dimostrare di vivere la città pienamente, i rappresentanti di Astun, ovvero il presidente Lorenzo Di Pietro ed il vice presidente Alessandro Taddei che hanno voluto ringraziare il Comune di Fermo per la disponibilità ed il sostegno alla manifestazione.