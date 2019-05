PORTO SAN GIORGIO - Appuntamento domenica 2 giugno con partenza in piazzetta Silenzi, sul lungomare centro

Domenica 2 giugno torna “Run & Smile” aperta alla partecipazione di tutti. In programma c’è una camminata non competitiva di 4 chilometri sul lungomare Gramsci, e la corsa di 10 chilometri (competitiva e non).

E’ valevole anche per la quinta e conclusiva tappa della Referee Run, il campionato italiano aperto alla partecipazione degli arbitri di calcio. Il ritrovo per i partecipanti (gli organizzatori nel prevedono circa 700) è per le 8,30 in piazza Silenzi, sul lungomare. La partenza è prevista un’ora dopo. La quota di iscrizione è di 5 euro e include anche il pacco gara.

Ieri mattina in sala consiliare è avvenuta la presentazione con l’intervento dell’assessore allo Sport Valerio Vesprini, Giulio Lucidi (Us Acli Marche), Michela Pietracci (presidente Aia della sezione di Fermo) e Vincenzo Garino (delegato Coni).

“La gara è decisiva per il campionato degli arbitri – ha ricordato Vesprini – arriva dopo le tappe di Bergamo, Verona, Roma e Salerno”. Numerosi i volti noti di A e B attesi, circa 200 ‘giacchette nere’ provenienti da 50 sezioni collocate nella Penisola. “Acli e Aia collaborano anche per l’attribuzione di un premio speciale in memoria di Stefano Farina – ha aggiunto Lucidi – La collaborazione ha avuto esiti positivi, la prova è inserita anche tra gli appuntamenti della Giornata nazionale dello sport”, una felice concomitanza salutata positivamente anche da Garino.