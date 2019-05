“Turismo, il Fermano merita più attenzione dalla Regione”: approvata la mozione della Marcozzi

POLITICA - “L'obiettivo è la vera ed efficiente promozione del nostro territorio, che non è secondo a nessuno” sottolinea la capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale

Con una mozione scaturita da un articolo del Sunday Times, la consigliera Jessica Marcozzi ha ottenuto l’impegno formale della Regione Marche a istituire una consulta regionale ad hoc per la promozione del Fermano, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, a vario titolo, dall’argomento, e a promuovere il territorio provinciale al pari di ogni altro territorio regionale, correggendo al contempo eventuali disparità.

“Martedì – spiega la capogruppo di Forza Italia – la mia mozione è passata in Consiglio regionale. L’impegno, dunque, a parole c’è ma ora controllerò che ciò tutto avvenga concretamente. Ho avanzato, infatti, richieste ben specifiche partendo dal fatto che in un recente articolo apparso sul The Sunday Times, la prestigiosa testata giornalistica invitava a scoprire le Marche ma non menzionava il Fermano. Dinanzi alla prevedibile risonanza mediatica dell’articolo, celebrata anche dalla stessa Amministrazione regionale, se da marchigiana ho gioito, da fermana non ho potuto ignorare l’assenza clamorosa del nostro territorio provinciale così ricco di bellezze artistiche, architettoniche, ambientali, enogastronomiche, manifatturiere e imprenditoriali. Che sia, per l’Amministrazione regionale, il vero primo passo per una promozione reale, concreta e efficiente del Fermano”.