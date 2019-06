PORTO SANT'ELPIDIO - Relatore al convegno, gratuito e valido ai fini della formazione professionale per dottori commercialisti e revisori contabili e consulenti del lavoro, sarà Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus e pubblicista per Wolters Kluwer e Ipsoa, ed inoltre docente ai corsi della Scuola Superiore di Economia e Finanze, convegnista, autore di numerose pubblicazioni in tema fiscale

Si terrà giovedì 6 giugno, per la prima volta al teatro Delle Api di Porto Sant’Elpidio, con inizio lavori alle ore 9, il convegno sul tema “modello redditi anno 2019” gratuito e valido ai fini della formazione professionale per dottori commercialisti e revisori contabili e consulenti del lavoro, che darà diritto a 4 crediti formativi per l’intera partecipazione alla sessione mattutina.

“Si tratta dell’appuntamento annuale che da diversi anni e sempre nello stesso periodo – spiegano gli organizzatori – viene organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Fermo e dall’ordine dei consulenti del lavoro, consiglio provinciale di Fermo, in collaborazione con la Wolters Kluwer leader a livello globale nei servizi per il mercato legale, fiscale, del lavoro, finanziario e healthcare per professionisti, aziende e pubblica amministrazione e la società Osra Adriatica guidata dal suo socio fondatore Edoardo Mariucci, società operante tra Marche e Abruzzo, specializzata nella distribuzione e assistenza di soluzioni software, per la gestione integrata e l’organizzazione degli studi professionali, associazioni di categoria e piccole e medie imprese.

Relatore al convegno sarà Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus e pubblicista per Wolters Kluwer e Ipsoa, ed inoltre docente ai corsi della Scuola Superiore di Economia e Finanze, convegnista, autore di numerose pubblicazioni in tema fiscale. Gigliotti collabora con rubriche di varie testate nazionali Rai e Mediaset.



Per questa edizione ci sarà il patrocinio del Comune di Porto Sant’Elpidio e la giornata di lavori sarà aperta con i saluti istituzionali del sindaco Nazareno Franchellucci. Presente in veste di amministratore e di professionista anche l’assessore al Bilancio, Emanuela Ferracuti che ribadisce l’importanza e il valore di giornate formative di tale portata.

E’ attesa per la giornata formativa la presenza di oltre 400 professionisti, provenienti da tutto il territorio del Fermano e dell’Ascolano, considerando il numero delle preiscrizioni pervenute ad oggi e la presenza di Antonio Gigliotti, un formatore riconosciuto come tra i più importanti in Italia”.